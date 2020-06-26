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Испытания вакцины от коронавируса в России: стало известно, как себя чувствуют добровольцы

26 июня 2020 14:59
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Новости России. Стали известны подробности клинических испытаний вакцины от коронавируса в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У всех добровольцев, которые принимают участие в эксперименте, не наблюдается осложнений и побочных реакций.

Испытания вакцины от коронавируса в России: стало известно, как себя чувствуют добровольцы-1

Ожидалось, что может подняться температура или давление, однако ни внешне, ни внутренне вакцина на организме участников исследования не сказалась.

Испытания вакцины от коронавируса в России: стало известно, как себя чувствуют добровольцы-4

Клинические испытания препарата от COVID-19 начались в стране неделю назад. В них принимают участие две группы добровольцев: военнослужащие и гражданские лица. Завершить эксперимент планируется до конца июля.

# Коронавирус # Фотофакт

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