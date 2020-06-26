Испытания вакцины от коронавируса в России: стало известно, как себя чувствуют добровольцы

Новости России. Стали известны подробности клинических испытаний вакцины от коронавируса в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У всех добровольцев, которые принимают участие в эксперименте, не наблюдается осложнений и побочных реакций.

Ожидалось, что может подняться температура или давление, однако ни внешне, ни внутренне вакцина на организме участников исследования не сказалась.