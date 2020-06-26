В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола

Жертвами вирусной инфекции на западе и востоке страны за два года стали 2280 человек.

При этом, несмотря на значительный успех в борьбе со смертельным заболеванием, один небольшой очаг инфекции в республике все еще остался. В первый день лета стало известно о нескольких заболевших на северо-западе страны.