Новости Конго. В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами вирусной инфекции на западе и востоке страны за два года стали 2280 человек.
Новости Конго. В Конго победили одну из самых продолжительных вспышек лихорадки Эбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами вирусной инфекции на западе и востоке страны за два года стали 2280 человек.
При этом, несмотря на значительный успех в борьбе со смертельным заболеванием, один небольшой очаг инфекции в республике все еще остался. В первый день лета стало известно о нескольких заболевших на северо-западе страны.
Проанализировав генетическую структуру вируса, ученые пришли к выводу, что эта вспышка не связана с эпидемией, которая охватила восточную часть Конго. Лечение заболевших продолжается.