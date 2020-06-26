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Город Вашингтон может стать 51-м штатом США

26 июня 2020 13:13
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Новости США. Вашингтон может стать 51-м штатом Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование по этому вопросу, как ожидается, состоится 26 июня.

Город Вашингтон может стать 51-м штатом США-1

Авторы инициативы – конгрессмены из Демократической партии страны. Они считают несправедливым низкий статус американской столицы.

Напомним, сейчас Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия и не входит ни в один из штатов. Жители города не могут избирать своих представителей в федеральный Конгресс.

Город Вашингтон может стать 51-м штатом США-4

Эксперты полагают, что судьба законопроекта предрешена. Чтобы он вступил в силу, необходимо получить одобрение двух палат парламента и президента. Однако в Белом доме уже заявили, что не поддержат документ и наложат на него вето.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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