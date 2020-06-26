Город Вашингтон может стать 51-м штатом США

Новости США. Вашингтон может стать 51-м штатом Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование по этому вопросу, как ожидается, состоится 26 июня.

Авторы инициативы – конгрессмены из Демократической партии страны. Они считают несправедливым низкий статус американской столицы. Напомним, сейчас Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия и не входит ни в один из штатов. Жители города не могут избирать своих представителей в федеральный Конгресс.