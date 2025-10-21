Лавров заявил, что Польша готова совершать террористические акты

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Польша демонстрирует готовность к террористическим актам, угрожая безопасности самолета лидера РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты», – заявил глава МИД РФ.

Он также отметил, что польские власти ранее оправдывали свои действия против газопровода «Северный поток», а теперь допускают вмешательство в возможный визит лидера РФ Владимира Путина на саммит в Будапеште. Лавров назвал все произошедшее наглядным примером политического давления.

Фото: kremlin.ru