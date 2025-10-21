Прямой эфир

Лавров заявил, что Польша готова совершать террористические акты

21 октября 2025 12:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лавров заявил, что Польша готова совершать террористические акты-0

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Польша демонстрирует готовность к террористическим актам, угрожая безопасности самолета лидера РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты», – заявил глава МИД РФ.

Он также отметил, что польские власти ранее оправдывали свои действия против газопровода «Северный поток», а теперь допускают вмешательство в возможный визит лидера РФ Владимира Путина на саммит в Будапеште. Лавров назвал все произошедшее наглядным примером политического давления.

Фото: kremlin.ru

# Сергей Лавров # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Рада Украины продлила военное положение ещё на 90 дней
21 октября 2025 11:54

Рада Украины продлила военное положение ещё на 90 дней

В Польше заявили, что не смогут гарантировать безопасный пролет Путина в Будапешт
21 октября 2025 11:41

В Польше заявили, что не смогут гарантировать безопасный пролет Путина в Будапешт

Лавров: прекращение огня в Украине не решит первопричин конфликта
21 октября 2025 11:23

Лавров: прекращение огня в Украине не решит первопричин конфликта