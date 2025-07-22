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Каспийское море опустилось до рекордно низкого уровня за всю историю

22 июля 2025 09:43
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Каспийское море опустилось до рекордно низкого уровня за всю историю-0

Уровень Каспийского моря стал рекордно низким – ниже отметки минус 29 метров по балтийской системе высот. Снижение началось после 2020 года, а в 2022-2023 годах уровень воды опустился на 29 сантиметров. Об этом пишет РИА Новости.

Причинами этого специалисты называют усиленное испарение и сокращение притока воды, в особенности со стороны Волги. Это наиболее ощутимо в северной части акватории и влияет на воспроизводство рыбы, в том числе кильки и сельди.

Кроме того, обмеление приводит к формированию новых водотоков и биотопов, где, например, увеличивается популяция жереха. Если низкий уровень воды сохранится, то в течение ближайших лет уровень моря может понизиться еще на один метр.

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Фото: pixabay

# природа

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