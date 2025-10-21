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Министр обороны Литвы намерена уйти в отставку

21 октября 2025 13:49
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На фоне вооружающейся Европы министр обороны Литвы заявила, что уходит в отставку. Довиле Шакалене намерена обсудить вопрос об освобождении своей должности с президентом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Литвы намерена уйти в отставку-2

Ранее у руководителя ведомства был конфликт с новым премьер-министром Ингой Ругинене, которая «потеряла доверие» к ней. А поводом послужил оборонный бюджет Литвы на 2026 год. Так, Шакалене предлагала выделить на перевооружение армии чуть больше 4,5 % ВВП страны. Однако глава кабмина резко раскритиковала такое решение, заявив, что этих средств будет недостаточно. Так как якобы назревает реальная угроза с Востока. В итоге решено на оборону в 2026 году выделить до почти 5,5 % ВВП.

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