Министр обороны Литвы намерена уйти в отставку

Ранее у руководителя ведомства был конфликт с новым премьер-министром Ингой Ругинене, которая «потеряла доверие» к ней. А поводом послужил оборонный бюджет Литвы на 2026 год. Так, Шакалене предлагала выделить на перевооружение армии чуть больше 4,5 % ВВП страны. Однако глава кабмина резко раскритиковала такое решение, заявив, что этих средств будет недостаточно. Так как якобы назревает реальная угроза с Востока. В итоге решено на оборону в 2026 году выделить до почти 5,5 % ВВП.