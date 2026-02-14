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Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров

14 февраля 2026 07:37
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Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров. Сотни тракторов и несколько тысяч человек заполонили улицы Афин, выступая против роста производственных затрат и жесткой недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров-2

Протестующие заблокировали площадь перед парламентом, чтобы донести до правительства свои требования – увеличение финансовой поддержки для снижения себестоимости продукции. По словам демонстрантов, многие фермеры до сих пор не получили полной компенсации за прошлогодние потери урожая и скота. 

Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров-4

Георгиос Мулос, фермер (Греция):
Мы останемся здесь столько, сколько потребуется. Мы должны выиграть эту борьбу, власти не дали нам ничего из того, что мы просили.

Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров-6

Ставрос Кузутцис, фермер (Греция):
К сожалению, скоро начнутся весенние полевые работы, а у нас нет денег на посадку урожая в этом году.

В профсоюзе фермеров заявили, что у правительства есть деньги для помощи сельхозпроизводителям. Однако у политиков нет воли, чтобы пойти навстречу аграриям.

# Кризис в Греции # Протесты # Греция

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