Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров. Сотни тракторов и несколько тысяч человек заполонили улицы Афин, выступая против роста производственных затрат и жесткой недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие заблокировали площадь перед парламентом, чтобы донести до правительства свои требования – увеличение финансовой поддержки для снижения себестоимости продукции. По словам демонстрантов, многие фермеры до сих пор не получили полной компенсации за прошлогодние потери урожая и скота.

Георгиос Мулос, фермер (Греция): Мы останемся здесь столько, сколько потребуется. Мы должны выиграть эту борьбу, власти не дали нам ничего из того, что мы просили.

Ставрос Кузутцис, фермер (Греция):

К сожалению, скоро начнутся весенние полевые работы, а у нас нет денег на посадку урожая в этом году.

В профсоюзе фермеров заявили, что у правительства есть деньги для помощи сельхозпроизводителям. Однако у политиков нет воли, чтобы пойти навстречу аграриям.