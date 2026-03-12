Новости по тегу #Кризис в Греции

Рост цен связан с конфликтом на Ближнем Востоке. Повреждение энергетической инфраструктуры и перебои поставок через Ормузский пролив вновь подтолкнули нефть вверх.
Протестующие заблокировали площадь перед парламентом, чтобы донести до правительства свои требования – увеличение финансовой поддержки для снижения себестоимости продукции.
Чтобы обратить внимание властей, тысячи аграриев заблокировали тракторами центральные магистрали в двух регионах страны.
Рабочие, пенсионеры, банкиры, студенты и медики – к шествиям присоединились люди разных профессий и возрастов.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00