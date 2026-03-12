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Новости по тегу #Кризис в Греции

Греция вводит потолок наценок на топливо и продукты
12 марта 2026 08:47

Греция вводит потолок наценок на топливо и продукты

Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров
14 февраля 2026 07:37

Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров

Фермеры Греции устроили масштабную акцию протеста
01 декабря 2025 07:51

Фермеры Греции устроили масштабную акцию протеста

Грецию охватили масштабные протесты – выступают против роста стоимости жизни
20 ноября 2024 17:09

Грецию охватили масштабные протесты – выступают против роста стоимости жизни

В Греции продолжают расти цены на продукты питания
22 мая 2023 08:14

В Греции продолжают расти цены на продукты питания

В Греции рекомендуют отказаться от обогревателей, а за соблюдением правила будет следить специальная комиссия
07 сентября 2022 20:21

В Греции рекомендуют отказаться от обогревателей, а за соблюдением правила будет следить специальная комиссия

Греция выходит из программы финансовой помощи ЕС после получения последнего транша в 15 млрд евро
20 августа 2018 08:28

Греция выходит из программы финансовой помощи ЕС после получения последнего транша в 15 млрд евро

В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин
22 июня 2018 08:15

В ЕС объявили о завершении долгового кризиса Афин

В Греции младенческая смертность за последние годы возросла на четверть
09 августа 2017 15:55

В Греции младенческая смертность за последние годы возросла на четверть

Алексис Ципрас: Греция выйдет из программы помощи
30 июня 2017 09:29

Алексис Ципрас: Греция выйдет из программы помощи

Евросоюз выделит Греции новый транш кредита в размере 8,5 миллиардов евро
16 июня 2017 09:43

Евросоюз выделит Греции новый транш кредита в размере 8,5 миллиардов евро

Греция в режиме экономии: с 2019 года в стране сократят зарплаты, пенсии, соцпособия, повысят налоги
19 мая 2017 06:52

Греция в режиме экономии: с 2019 года в стране сократят зарплаты, пенсии, соцпособия, повысят налоги