Украинский конфликт, Иран, ИИ. Что обсуждают на Мюнхенской конференции по безопасности?

Германия принимает главный вызов года – 62-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для европейцев путь сюда лежал через Брюссель, где накануне проходили саммиты ЕС и НАТО. Там участники подводили горькие итоги промышленных, политических и идеологических провалов. А 13 февраля европейские лидеры перенесли свои тревоги и надежды в Баварский дворец. До 15 февраля сюда также съедутся более 50 лидеров государств и почти 100 министров из 115 стран. На повестке – украинский конфликт, Иран и его ядерная программа, ситуация в Газе, климатическая безопасность и искусственный интеллект. Но все эти темы уходят на второй план перед прецедентом, о котором не слышали со времен Второй мировой. Америка открыто примеряет на себя роль хищника в отношении европейских союзников.

Эндрю Грей, редактор отдела европейских дел агентства Reuters:

Думаю, многие будут следить за тем, можно ли спасти отношения между Европой и Соединенными Штатами, и, если да, то насколько. Это был год взлетов и падений. Мы помним яркие периоды сильной напряженности по вопросам торговли, угроз введения тарифов со стороны Штатов. И, конечно же, совсем недавно кризис вокруг Гренландии. Это были американские горки, и за весь этот год ситуация так и не стабилизировалась. В Брюсселе все настойчивее ищут независимость от США, но разрывать отношения с Америкой не готовы. Мюнхенский доклад, опубликованный накануне, разрушил трансатлантические иллюзии. В документе сказано, что международный порядок под угрозой уничтожения, а главный подрывник – Дональд Трамп. Честь начать конференцию с этой неудобной правды выпала канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

4 года назад мы вошли в новый этап открытых разразившихся конфликтов и войн, которые держат нас в напряжении и меняют мир глубже, чем мы в этом зале могли себе предположить в течение многих лет. Мы должны срочно поговорить друг с другом. Европейцы выдохнули, не досчитавшись в Мюнхене американского лидера и вице-президента Джей Ди Вэнса. Год назад Вэнс вещал с этой трибуны о смерти европейских ценностей. Но надеяться, что американцы в этот раз вдруг прикусят язык, не стоит. На конференцию прибыл рекордный десант чиновников – четверть Сената во главе с госсекретарем Белого дома Марко Рубио. И тот, судя по его высказываниям о смерти старого мира, превзошел Вэнса.