Греция пообещала дополнительную помощь протестующим фермерам

Власти Греции пошли на уступки протестующим фермерам, пообещав им дополнительную поддержку, в частности, в оплате энергозатрат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве считают, что это поможет успокоить бастующих, которые требуют компенсаций за потери от наводнений. По словам премьера, такой способ прекратить демонстрации обойдется государству в 82 миллиона евро в течение года. Это без учета просроченных счетов за воду, которые фермерам обязались списать. Тем не менее протестующие считают, что этого недостаточно и продолжают демонстрации.

Аграрии устраивают блокады в центральной и северной Греции. Накануне фермеры съехались в Салоники. Это второй по величине город страны, где сейчас к тому же проходит сельскохозяйственная ярмарка.