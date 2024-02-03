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Греция пообещала дополнительную помощь протестующим фермерам

03 февраля 2024 08:08
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Власти Греции пошли на уступки протестующим фермерам, пообещав им дополнительную поддержку, в частности, в оплате энергозатрат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция пообещала дополнительную помощь протестующим фермерам-1

В правительстве считают, что это поможет успокоить бастующих, которые требуют компенсаций за потери от наводнений. По словам премьера, такой способ прекратить демонстрации обойдется государству в 82 миллиона евро в течение года. Это без учета просроченных счетов за воду, которые фермерам обязались списать. Тем не менее протестующие считают, что этого недостаточно и продолжают демонстрации.

Аграрии устраивают блокады в центральной и северной Греции. Накануне фермеры съехались в Салоники. Это второй по величине город страны, где сейчас к тому же проходит сельскохозяйственная ярмарка.

# Акции протеста # Новости Греции

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