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Лондон предлагает союзникам по НАТО отправить в Украину экспедиционный корпус

03 февраля 2024 07:58
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Британские власти направили предложение странам-союзницам по НАТО рассмотреть вопрос касательно возможности отправки в Украину экспедиционного корпуса Альянса, пишет РИА Новости.

С подобной инициативой Лондон выступил в связи с неблагоприятной позицией Киева «на украинском театре военных действий». Также Великобритания считает необходимым установить бесполетную зону над территорией, которая в данный момент находится под контролем властей Киева, и увеличить объемы поставок оружия и техники для ВС Украины.

# Международная политика

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