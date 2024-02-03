Лондон предлагает союзникам по НАТО отправить в Украину экспедиционный корпус

Британские власти направили предложение странам-союзницам по НАТО рассмотреть вопрос касательно возможности отправки в Украину экспедиционного корпуса Альянса, пишет РИА Новости.

С подобной инициативой Лондон выступил в связи с неблагоприятной позицией Киева «на украинском театре военных действий». Также Великобритания считает необходимым установить бесполетную зону над территорией, которая в данный момент находится под контролем властей Киева, и увеличить объемы поставок оружия и техники для ВС Украины.