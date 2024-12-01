Манойло: кроме «Орешника», у России есть много кустарников – и бузины хватит на каждого дядьку в Киеве

О голосе разума и о том, как западные общества отворачиваются от глобалистских элит. Остудил ли «Орешник» горячие головы на Западе? Об этом говорили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая:

Шесть депутатов британского парламента вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом остановить эскалацию украинского конфликта на фоне применения Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Авторы письма призвали британское правительство взять на себя ответственность за свои действия и эти ужасные последствия. Они также потребовали гарантировать прекращение ужасного конфликта.