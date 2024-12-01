О голосе разума и о том, как западные общества отворачиваются от глобалистских элит. Остудил ли «Орешник» горячие головы на Западе? Об этом говорили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая:
Шесть депутатов британского парламента вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом остановить эскалацию украинского конфликта на фоне применения Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Авторы письма призвали британское правительство взять на себя ответственность за свои действия и эти ужасные последствия. Они также потребовали гарантировать прекращение ужасного конфликта.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Я полагаю, что эти люди догадываются, что Россия на примере с «Орешником» показала только часть тех новейших военных разработок и вооружений, а большую часть, о которых они не знают, потому что они в реальных боевых условиях не применялись. Они понимают, что у нас есть в нашем огороде, кроме «Орешника», еще много разных кустарников: и крыжовник, и бузина. И нашей бузины в нашем огороде хватит на каждого дядьку в Киеве. И не только в Киеве. И здесь видно, что проявление здравомыслия связано с конкретным реальным испугом. Потому что одно дело – финансировать с безопасного расстояния войну в Украине, помогая нацистскому киевскому режиму удержать власть. А другое дело, когда в ответ на поставки тебе в твой родной огород прилетит какой-нибудь очередной «Орешник» или бузина. Вот это большая разница. И вот эти люди это уже понимают.