Туск пообещал новые санкции против России, когда Польша возглавит Совет ЕС
В январе в Европейском союзе меняется страна-председатель. И тут ждать бы оттепели, но не в этот раз. Бразды правления перейдут к Польше, которая уже очертила основную цель. И это отнюдь не народные чаяния, а получение финансов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Варшава предложила так называемый защитный конверт в бюджете ЕС. То есть по факту польские власти хотят перераспределить деньги налогоплательщиков на оборонные расходы. Во внешней политике Туск обещает новые санкции против России, а вот по вступлению Украины в ЕС прогресса нет.
Формальная причина – отказ Киевом признавать Волынскую резню, а реальная – украинское зерно и защита своего рынка. Если Украина вступит в ЕС, украинские фермеры разорят местных, поэтому Варшаве выгоден не мир, а война – то есть поставки оружия. Сам же Туск цинично заявил, что его главная задача в период председательства – принять в ЕС Сербию, а не Украину.
Такая политика нагнетания и сталкивания лбами уже дает свои плоды. Но если раньше поляки выступали против украинских беженцев, которые заполонили польские города, то сейчас враждебность направлена и против беглых белорусов.
На неделе в Белостоке избили 16-летнего белоруса. Драка произошла у торгового центра. Известно, что нападавших было трое. Подростку нанесли сильные удары по голове. В результате он потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу. Причина конфликта пока не установлена. Отец мальчика подал заявление в полицию. Но что-то подсказывает, что результаты расследования мы узнаем не скоро.
А то, что белорусов и их детей в Польше не жалуют, это факт. Недавно мы рассказывали, как в местных школах булят белорусских детей. Наших детей избивают, угрожают, травят в социальных сетях, портят личные вещи и оскорбляют. Но на помощь и защиту в чужой стране рассчитывать не приходится.