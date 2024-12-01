В январе в Европейском союзе меняется страна-председатель. И тут ждать бы оттепели, но не в этот раз. Бразды правления перейдут к Польше, которая уже очертила основную цель. И это отнюдь не народные чаяния, а получение финансов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Варшава предложила так называемый защитный конверт в бюджете ЕС. То есть по факту польские власти хотят перераспределить деньги налогоплательщиков на оборонные расходы. Во внешней политике Туск обещает новые санкции против России, а вот по вступлению Украины в ЕС прогресса нет. Формальная причина – отказ Киевом признавать Волынскую резню, а реальная – украинское зерно и защита своего рынка. Если Украина вступит в ЕС, украинские фермеры разорят местных, поэтому Варшаве выгоден не мир, а война – то есть поставки оружия. Сам же Туск цинично заявил, что его главная задача в период председательства – принять в ЕС Сербию, а не Украину.

Такая политика нагнетания и сталкивания лбами уже дает свои плоды. Но если раньше поляки выступали против украинских беженцев, которые заполонили польские города, то сейчас враждебность направлена и против беглых белорусов.