Богодель об ударе «Орешником»: мы впервые увидели реальное применение кинетического оружия

Надежда Сасс, ведущая: Думаю, вы согласитесь, что словом 2024 года станет слово «Орешник». Вы как человек военный, как считаете, поспособствовало ли использование этого оружия протрезвлению на Западе? Либо поспособствует? Мы говорим о будущей перспективе.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Применение «Орешника», которому мы стали свидетелем, по Южмашу в Украине, показало, что, во-первых, Россия обладает ракетами средней дальности – то есть от 1 000 до 5 500 километров. То, что раньше предполагали, американцы говорили, что нужно выходить из этих договоренностей с Российской Федерацией. Но, как мы видим, конечно же, Соединенные Штаты ошибались. Они глубоко заблуждались. Они даже не предполагали, что такие системы вооружения у Российской Федерации были. Буквально еще пару недель назад мы и не знали о существовании подобных ракетных систем.

Сегодня, когда было применено это гиперзвуковое оружие, ведь посмотрите, оно было применено точечно. Чтобы наши зрители понимали, когда идет ракета, потом разделяются боевые головные части, они находятся в плазменной рубашке. В плазменной рубашке нет доступа никаких абсолютно волн: ни радиоволн, ни оптических волн. То есть по сути своей на определенном этапе эти боеголовки должны быть неуправляемы. Но точность, с которой они были уложены, говорит о том, что российские ученые на сегодня достигли тех технологий, при которых вот эти боеголовки управляемы до последнего момента полета.

На что я бы еще хотел обратить внимание, что удивило всех военных. То, что вначале предполагалось, что выполнялась задача в инертной части, то есть, ну как бы понятно, что пуск осуществлялся с Капустиного Яра, а это испытательный полигон. С испытательного полигона, ясно, что это исследовательские институты работали, то есть те, кто непосредственно руководил вот этой конструкторской работой, опытами, НИОКР и так далее. И самое главное, вы обратите внимание, шесть боеголовок разделились еще на иное количество боеголовок. И поразили весь периметр завода. То есть везде, где находились какие-то объекты, они были поражены. О чем это говорит? Что Российская Федерация, помимо того, что предполагала использование в ядерном исполнении, используют сегодня его не только в ядерном исполнении, а самое главное – в кинетическом. То есть впервые мы увидели реальное применение самого настоящего кинетического оружия.

Все говорят, что вот этот посыл был сделан для Америки. Для Америки количества межконтинентальных баллистических ракет у Российской Федерации достаточно. А вот именно ракет средней и меньшей дальности до сих пор не было.