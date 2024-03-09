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Греческие студенты вышли на протесты против нового законопроекта об образовании

09 марта 2024 07:33
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Столкновениями с полицией закончились массовые выступления греческих студентов. Они вышли на улицы Афин, протестуя против нового законопроекта об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство планирует разрешить открывать в стране негосударственные вузы.

Греческие студенты вышли на протесты против нового законопроекта об образовании-1

Такое решение не нашло отклика среди населения. Студенты, школьники и преподаватели прошлись маршем от здания Афинского университета до парламента. Более 10 тысяч человек скандировали антиправительственные лозунги, называя новый закон противоречащим Конституции. По мнению протестующих, частные университеты значительно ухудшат качество образования и создадут кризис на рынке труда.

Греческие студенты вышли на протесты против нового законопроекта об образовании-4

Это уничтожит наши дипломы, уничтожит бесплатное государственное образование. Нам ясно, что этот законопроект должен быть отменен. Так как наше образование будет деградировать.

Правительство Греции взялось за реформирование системы образования, ссылаясь на огромный отток молодежи. Появление частных вузов позволит большему числу молодежи учиться не за границей.

# Акции протеста # Новости Греции

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