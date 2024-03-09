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В Германии отменили до 90% рейсов из-за забастовки сотрудников крупнейшей авиакомпании

09 марта 2024 07:32
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В Германии прошла масштабная забастовка сотрудников крупнейшей авиакомпании. В стране отменили до 90 % рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии отменили до 90% рейсов из-за забастовки сотрудников крупнейшей авиакомпании-1

Это нарушило планы как минимум двухсот тысяч человек, которым пришлось тратить время и деньги на поиск другого транспорта. Как заявили профсоюзы – организаторы стачки, эта акция протеста закончится сегодня, 9 марта. Но вряд ли немцам станет от этого легче, так как перебои в работе аэропортов будут наблюдаться еще и в воскресенье, 10 марта. Это уже пятая забастовка сотрудников в 2024 году. Они требуют повышения зарплаты на 12,5 %, единовременную выплату в размере 3 000 евро для компенсации уровня роста инфляции. От акций протеста только авиакомпания потеряла около 100 миллионов евро.

# Акции протеста # Новости Германии

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