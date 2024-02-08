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Греческие студенты провели митинг против частных университетов

08 февраля 2024 20:54
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Неспокойным уходящий день выдался для греческой столицы. Там студенты провели митинг против частных университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греческие студенты провели митинг против частных университетов-1

Их создание может быть разрешено в случае принятия нового законопроекта. Сейчас он находится на рассмотрении в правительстве. Активисты опасаются, что дипломы госвузов будут обесцениваться. Поэтому участники шествия развернули транспаранты с лозунгами «Нет частным университетам». По данным местных СМИ, у здания ректората афинского вуза собрались около 10 тысяч человек. Перед тем как прийти на площадь, между лидерами движения завязалась потасовка. Они не смогли определиться, кто же возглавит толпу. В результате травмы получили не менее 8 человек.

# Акции протеста # Новости Греции

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