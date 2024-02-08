Греческие студенты провели митинг против частных университетов

Их создание может быть разрешено в случае принятия нового законопроекта. Сейчас он находится на рассмотрении в правительстве. Активисты опасаются, что дипломы госвузов будут обесцениваться. Поэтому участники шествия развернули транспаранты с лозунгами «Нет частным университетам». По данным местных СМИ, у здания ректората афинского вуза собрались около 10 тысяч человек. Перед тем как прийти на площадь, между лидерами движения завязалась потасовка. Они не смогли определиться, кто же возглавит толпу. В результате травмы получили не менее 8 человек.