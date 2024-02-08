Эстония все больше погружается в экономический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители страны сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями. Но вместо того, чтобы решать проблемы, власти предпочитают искать виновных в их возникновении.

По словам премьер-министра, беднеет страна из-за самих жителей, потому что они якобы создают негативный фон для бизнеса. Каллас уверена, что настроение эстонцев и есть причина всех бед. В частности, сокращения объемов производства. О том, что республика тратит огромные средства на поддержку Киева, премьер решила не упоминать. А страна при этом оказывает Украине самую большую помощь в пересчете на проценты от ВВП.