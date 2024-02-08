Прямой эфир

Глава дипломатии ЕС: военные запасы Евросоюза иссякли

08 февраля 2024 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Снабжать Киев больше нечем. Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза иссякли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В минувший вторник, 6 февраля, политик прилетал в Киев, чтобы обсудить финансовую и военную поддержку Украины. Но судя по заявлениям Борреля, визит оказался безрезультативным.

Глава дипломатии ЕС: военные запасы Евросоюза иссякли-1

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза:
У меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими.

Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС продолжит помогать, но не уточнил, как именно. Ведь запасы стран блока иссякли. Накануне дефицит оружия подтвердили и в Германии. Там сообщили, что достигли предела в поставке боеприпасов ВСУ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Болгарские фермеры готовятся к очередному раунду переговоров с властями
08 февраля 2024 19:31

Болгарские фермеры готовятся к очередному раунду переговоров с властями

Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного
08 февраля 2024 16:49

Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного

Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Залужного
08 февраля 2024 16:37

Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Залужного