Глава дипломатии ЕС: военные запасы Евросоюза иссякли

Снабжать Киев больше нечем. Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза иссякли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В минувший вторник, 6 февраля, политик прилетал в Киев, чтобы обсудить финансовую и военную поддержку Украины. Но судя по заявлениям Борреля, визит оказался безрезультативным.

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза:

У меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими.

Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС продолжит помогать, но не уточнил, как именно. Ведь запасы стран блока иссякли. Накануне дефицит оружия подтвердили и в Германии. Там сообщили, что достигли предела в поставке боеприпасов ВСУ.