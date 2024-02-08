Демонстрации в Испании переросли в столкновения с полицией

Протесты фермеров охватывают все больше стран и становятся все радикальнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Испании накаляется обстановка. Демонстрации уже переросли в столкновения с полицией. Аграрии пытались подойти к администрации города Овьедо. Но были встречены правоохранителями. Те заблокировали доступ к зданию. А чтобы рассеять толпу, избивали людей дубинками и расстреливали резиновыми пулями.

Отметим, митингами недовольных аграриев сегодня охвачены разные города Испании. В Витории очередная акция протеста прошла у здания парламента. Жители разгневаны растущими затратами, бюрократией и дешевым импортом.