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Демонстрации в Испании переросли в столкновения с полицией

08 февраля 2024 20:54
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Протесты фермеров охватывают все больше стран и становятся все радикальнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрации в Испании переросли в столкновения с полицией-1

Так, в Испании накаляется обстановка. Демонстрации уже переросли в столкновения с полицией. Аграрии пытались подойти к администрации города Овьедо. Но были встречены правоохранителями. Те заблокировали доступ к зданию. А чтобы рассеять толпу, избивали людей дубинками и расстреливали резиновыми пулями.

Отметим, митингами недовольных аграриев сегодня охвачены разные города Испании. В Витории очередная акция протеста прошла у здания парламента. Жители разгневаны растущими затратами, бюрократией и дешевым импортом.

# Акции протеста # Новости Испании

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