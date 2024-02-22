Греческие пчеловоды устроили акцию протеста в Афинах

Европа продолжает бастовать. Через день после того, как греческие фермеры покинули Афины, их место на площади перед парламентом заняли пчеловоды. В этой акции протеста участвуют около тысячи человек со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они устроили там целую пасеку, перекрыв центр города сотнями ульев. Так они решили донести до властей горькую правду о проблемах работников сладкого промысла. Помимо роста себестоимости продукции, пчеловоды требуют отделить импортный мед от греческого, которому должна быть присвоена особая греческая марка, чтобы предотвратить подделку. Кроме того, они просят разрешить им доступ в лес, поскольку, по их словам, именно там они занимаются своей профессией. Их туда не пускает пожарная охрана. Сколько продлится эта акция протеста, пока неизвестно.