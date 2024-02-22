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Армия РФ взяла под контроль село Победа в ДНР

22 февраля 2024 13:06
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Российские войска отвоевали Победу на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточняют, что войска улучшили свои позиций и нанесли удары по трем группировкам ВСУ в районах Новомихайловки и Красногоровки. Боевые потери ВСУ превысили 410 человек, в том числе один танк, три бронемашины, пять автомашин и несколько единиц артиллерии.

Русские войска усилили наступательные действия в ДНР, в результате чего была отодвинута линия фронта от Донецка и усилена оборона. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о продолжении наступления на западном направлении.

# Международная политика

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