Российские войска отвоевали Победу на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточняют, что войска улучшили свои позиций и нанесли удары по трем группировкам ВСУ в районах Новомихайловки и Красногоровки. Боевые потери ВСУ превысили 410 человек, в том числе один танк, три бронемашины, пять автомашин и несколько единиц артиллерии.

Русские войска усилили наступательные действия в ДНР, в результате чего была отодвинута линия фронта от Донецка и усилена оборона. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о продолжении наступления на западном направлении.