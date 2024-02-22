Экс-премьер Британии Трасс уверена в обреченности Запада из-за левых

Бывший премьер Британии Лиз Трасс в интервью для Fox News заявила, что западные страны обречены в связи с многолетним правлением «левых элит», сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал.

Британский экс-премьер считает, что в случае поражения консерваторов, а также при контроле институтов левыми элитами, будут продолжаться проблемы, одна из которых – миграция населения.

Трасс дополнила, что идеи левых на территории Америки распространены чересчур сильно, в большинстве случаев это касается администрации американского лидера. Такая деятельность недопустима и консерваторы должны направить все силы не только на защиту своих позиций, но и устроить противостояние идеям тех самых «левых элит», резюмировала экс-премьер.