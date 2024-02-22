Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что армия РФ может достичь украинской столицы, поскольку угроза проистекает именно оттуда, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские СМИ.

Медведев подчеркнул, что все украинские власти являются куклами в руках штаб-квартиры НАТО. По словам Медведева, кроме Североатлантического альянса, решения также принимаются за океаном.

Зампред добавил, что рассчитывает на то, что в 2024 году РФ добьется успехов в зоне проведения специальной военной операции. Несмотря на все условия, страна продолжает спокойно жить, развивается и работать, резюмировал политик.