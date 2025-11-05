Граждане США подали иск против Трампа из-за талонов на питание

Малообеспеченные граждане США обратились с исковым заявлением в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В материале указано, что причина обращения американцев в суд – риск не получить талоны на питание.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства США сообщили, что в ноябре со стороны ведомства будет обеспечено лишь 50% от требуемого объема финансирования программы продовольственной помощи, в соответствии с которой 42 млн американских граждан обеспечиваются талонами на продукты.

Сторона истца ссылается на федеральное законодательство, где указано, что предоставление полноразмерных пособий вовремя – обязанность властей США. «Американцы не должны голодать из-за того, что конгресс не может согласовать федеральный бюджет», – подчеркивает адвокат истцов.

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