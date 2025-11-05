В Литве началось строительство первого завода по производству боеприпасов Rheinmetall

Литва строит завод боеприпасов в сотрудничестве с немецким оружейным концерном Rheinmetall, пишет РИА Новости.

Ранее Министерством экономики и инноваций Литвы был подписан с Rheinmetall договор о постройке предприятия для производства боеприпасов.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене информировала о запуске процесса строительства 4 ноября. Завершить строительные работы планируют в 2026 году, сообщает Delfi.

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