В Литве началось строительство первого завода по производству боеприпасов Rheinmetall

Литва строит завод боеприпасов в сотрудничестве с немецким оружейным концерном Rheinmetall, пишет РИА Новости.
Ранее Министерством экономики и инноваций Литвы был подписан с Rheinmetall договор о постройке предприятия для производства боеприпасов.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене информировала о запуске процесса строительства 4 ноября. Завершить строительные работы планируют в 2026 году, сообщает Delfi.
Читайте также:
Сиверова: законно использовать замороженные активы РФ не получится
В Италии раскритиковали правительство после слов Захаровой о рухнувшей башне
Фото: Pinterest