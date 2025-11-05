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Зеленский сфотографировался с военными в форме с эмблемами СС

05 ноября 2025 12:27
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Зеленский сфотографировался с военными в форме с эмблемами СС-0

В Telegram-канале Владимира Зеленского появилось фото, где рядом с украинским лидером находятся военнослужащие в форме с нацистской символикой, пишет ТАСС.

Фото сделано в ходе встречи Зеленского с военными 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии «Рубеж». На нашивках нескольких военных изображены 2 молнии, используемые на своих знаках отличия нацистскими карателями. Также на одном фото – знамя, где присутствует символ, напоминающий свастику.

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Фото: Pinterest
 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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