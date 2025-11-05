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Латвийцы активно сокращают свои расходы на фоне высокой стоимости жизни в стране

05 ноября 2025 11:17
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Жители Латвии активно сокращают расходы, отдавая приоритет базовым потребностям на фоне высокой стоимости жизни в стране. Об этом свидетельствуют результаты последнего социсследования. В онлайн-опросе приняли участие более тысячи граждан Латвии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийцы активно сокращают свои расходы на фоне высокой стоимости жизни в стране-2

26 % респондентов экономят по всем статьям расходов. Лишь 10 % из них заявили, что не испытывают необходимости в экономии. Отмечается, что основные траты населения приходятся на предметы первой необходимости. Почти каждый пятый указал на то, что он вынужден ограничивать рацион питания. При этом латвийцы также сокращают расходы на одежду, развлечения и услуги, связанные с внешним видом. Наименее гибкими статьями бюджета остаются коммуналка и расходы на жилье. Транспортные траты пытаются ограничить около 20 % опрошенных. 

# Латвия # Социологический опрос # Опрос

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