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ГПК Беларуси: Литва предоставила право силовикам выбрасывать беженцев на границе

13 января 2023 06:55
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Новости Литвы. Власти Литвы скрывают факты гибели людей на границе. В этом уверены волонтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ГПК Беларуси: Литва предоставила право силовикам выбрасывать беженцев на границе-1

Литовские активисты продолжают спасать беженцев от холода и истощения и видят реальную картину происходящего. Небезразличные к чужим судьбам жители Литвы помогли иностранке найти мужа, который пропал в августе 2022 года. Оказалось, что мужчина был обнаружен мертвым в лесу еще несколько месяцев назад. Однако за время миграционного кризиса власти страны ни разу официально не сообщили о фактах гибели людей на их стороне.  

ГПК Беларуси: Литва предоставила право силовикам выбрасывать беженцев на границе-4

Сколько еще беженцев стали жертвой европейской миграционной политики и что стоит за замалчиванием подобных фактов? Эти вопросы пока остаются без ответа, в том числе и для родственников погибших. Как отметили в Госпогранкомитете Беларуси, Литва предоставила право силовикам выбрасывать беженцев на границе при молчаливом согласии так называемой демократической Еврокомиссии.  

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# Беженцы # Новости Литвы # Фотофакт

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