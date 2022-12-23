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Гости из США и Канады – пеликаны прилетели в Мексику из-за низких температур

23 декабря 2022 06:30
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Новости Мексики. Кто не выдерживает испытания со знаком минус, так это пеликаны. Спасаясь от низких температур, они прибыли в Мехико из США и Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гости из США и Канады – пеликаны прилетели в Мексику из-за низких температур-1

Пока в страну прилетели порядка 60 пеликанов, но уже скоро их станет около 400, считают эксперты. Они – желанные гости в Мексике. Озеро на севере столицы было создано специально для них. Уже в середине марта пеликаны, а это одна из самых больших птиц на континенте, вернутся в родные края.  

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# Дикие животные # Новости Мексики # Фотофакт

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