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Из-за роста цен чехи вынуждены ездить за покупками в соседние страны

22 декабря 2022 18:35
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Новости Чехии. Постоянно растущие цены заставляют чехов ездить за покупками в соседние страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят итоги исследования, проведенного банками страны.

Из-за роста цен чехи вынуждены ездить за покупками в соседние страны-1

Они проанализировали данные об использовании карточек и выяснилось, что жители страны за границей оставили сотни тысяч крон. Основная масса трат – это покупка продовольствия и промышленных товаров, цены на которые гораздо ниже, чем в Чехии. А с приближением праздников чехи тратят чаще и больше. К концу 2022 года банки зафиксировали трехкратный рост использования чешских карточек вне границ страны. При этом объем потраченных денег вырос в четыре раза.

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# Экономический кризис # Новости Чехии # Фотофакт

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