Из-за роста цен чехи вынуждены ездить за покупками в соседние страны

Новости Чехии. Постоянно растущие цены заставляют чехов ездить за покупками в соседние страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят итоги исследования, проведенного банками страны.

Они проанализировали данные об использовании карточек и выяснилось, что жители страны за границей оставили сотни тысяч крон. Основная масса трат – это покупка продовольствия и промышленных товаров, цены на которые гораздо ниже, чем в Чехии. А с приближением праздников чехи тратят чаще и больше. К концу 2022 года банки зафиксировали трехкратный рост использования чешских карточек вне границ страны. При этом объем потраченных денег вырос в четыре раза.