Западные дипломаты возмущены хамством Зеленского в адрес НАТО

Высказывания украинского президента Владимира Зеленского в адрес НАТО об абсурдном отсутствии сроков для приглашения и членства Киева в Альянсе возмутили западных дипломатов и вызвали удивление в Вильнюсе. Об этом информирует издание Politico, пишет РИА Новости.

В публикации приводятся слова одного высокопоставленного дипломата из Центральной Европы, который отметил, что президент Зеленский заходит слишком далеко.

Ранее сообщалось, что Зеленский на своей странице в мессенджере обрушился с критикой в адрес стран НАТО. Отсутствие временных рамок для приглашения Украины в Альянс, а также принятие страны в НАТО он назвал абсурдным и беспрецедентным. Украинского президента крайне возмутило, что формулировки на саммите в Вильнюсе обсуждаются без Киева. Он отметил, что все это похоже на нежелание приглашать государство в Альянс.

Издание сообщает, что высказывания лидера Украины вызвали удивление и в Вильнюсе, где в эти дни проходит саммит НАТО.