Зеленский жёстко раскритиковал НАТО по поводу Украины

Украинский президент Владимир Зеленский обрушился с критикой в адрес стран НАТО за то, что государства не принимают конкретных решений касательно сроков вступления Киева в Североатлантический блок. Он отметил, что по дороге в Вильнюс получил информацию о том, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки без Киева, пишет РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что речь идет только о формулировках касательно приглашения, а не по вопросу членства Украины в Альянсе. Такое положение дел украинский президент назвал абсурдным и беспрецедентным. Нет сроков и по части приглашения, и по членству, высказался Зеленский на своей странице в мессенджере. Он также обозначил, что происходящее похоже на то, что Украину не готовы приглашать в НАТО, не готовы делать ее членом блока.

Украина заслуживает уважения, написал президент Зеленский. Он также назвал нерешительность и неопределенность союзников слабостью. По словам украинского лидера, он намерен этот вопрос открыто поднять на саммите в Вильнюсе.