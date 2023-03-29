Инфляция в Британии установила новый рекорд, показатели превысили 17%

Новости Великобритании. Инфляция в Британии установила новый рекорд. Показатели превысили планку 17 %, а потенциальное повышение годовой стоимости продуктов приближается к тысяче фунтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быстрее всего растут цены на яйца, молоко и сыр. В преддверии пасхальных праздников резко подорожали шоколад и сладости. При этом в магазинах королевства сохраняется дефицит овощей и фруктов. В частности, в продаже не хватает огурцов и перца.