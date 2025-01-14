Госдолг Франции превысил 3,5 трлн евро

Франция за всю свою историю еще никогда не имела такого большого госдолга. С таким печальным заявлением выступил премьер-министр страны Франсуа Байру, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за всю историю республики он достиг астрономической суммы в почти 3,5 триллиона евро. Еще 20 лет назад этот уровень составлял менее одного триллиона. Но главу кабмина расстроил не этот факт, а то, что его правительство не видит выхода из этой ситуации. Финансовая дыра стала причиной отставки его предшественника Мишеля Барнье. Экс-премьер пытался провести проект бюджета, который предусматривал меры жесткой экономии, за что получил вотум недоверия от парламентариев.

Теперь нынешний глава кабмина собирается до конца месяца предоставить парламенту свой проект финансового документа на 2025-й год. Франсуа Байру уже вынужден был признать, что отсутствие финансирования сказывается на всех сферах жизни, включая образование, здравоохранение и культуру.