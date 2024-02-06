Горнолыжные курорты Италии простаивают из-за отсутствия снега

Местные жители винят в этом глобальное потепление. Горный массив Терминилло всегда был излюбленным местом лыжников. Но в этом году почти все магазины и бары там закрыты, подъемники отключены. Владельцы трасс вкладывают миллионы евро в снеговые пушки, но эти инвестиции не оправдываются из-за слишком высоких температур для зимы.