Горнолыжные курорты Италии простаивают из-за отсутствия снега

Горнолыжные курорты в центральной части Италии простаивают из-за отсутствия снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горнолыжные курорты в центральной части Италии простаивают из-за отсутствия снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные жители винят в этом глобальное потепление. Горный массив Терминилло всегда был излюбленным местом лыжников. Но в этом году почти все магазины и бары там закрыты, подъемники отключены. Владельцы трасс вкладывают миллионы евро в снеговые пушки, но эти инвестиции не оправдываются из-за слишком высоких температур для зимы.