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Горнолыжные курорты Италии простаивают из-за отсутствия снега

06 февраля 2024 06:20
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Горнолыжные курорты в центральной части Италии простаивают из-за отсутствия снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горнолыжные курорты Италии простаивают из-за отсутствия снега-1

Местные жители винят в этом глобальное потепление. Горный массив Терминилло всегда был излюбленным местом лыжников. Но в этом году почти все магазины и бары там закрыты, подъемники отключены. Владельцы трасс вкладывают миллионы евро в снеговые пушки, но эти инвестиции не оправдываются из-за слишком высоких температур для зимы.

# Туризм # Новости Италии

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