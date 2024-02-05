Более 80% европейцев из-за инфляции перешли на продукты со скидкой – соцопрос

Жители крупнейших стран Евросоюза на фоне роста цен вынуждены искать товары со скидкой или более дешевые продукты. Местные жители начали сокращать количество пищевых отходов, а более трети опрошенных заявили, что стали есть меньше. Также компании начали уменьшать количество услуг соцстрахования. Работодатели стали все меньше покрывать расходы на медпроцедуры. А более половины сотрудников отказались от трат на отпуск. Такое снижение благосостояния европейского населения может перерасти в недовольство правительством и скорой смене властей.