Гончаренко: ВСУ ударили по Бердянску американскими ракетами ATACMS

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Вооруженные силы Украины получили американские ракеты ATACMS и применили их по Бердянску. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что целью обстрела был именно этот город. Ночью в этом населенном пункте сработали системы ПВО, но о жертвах и разрушениях информации нет.

Официальных подтверждений поставок Киеву ракет ATACMS из США не последовало, но президент Америки Джо Байден заявил, что все запросы от украинского лидера Владимира Зеленского были «проработаны». Киев запрашивал эти ракеты с прошлого года.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что подобное оружие может позволить ВСУ нанести удар по российской территории, что будет означать прямое вовлечение Вашингтона в военную коллизию с Москвой.