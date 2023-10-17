Хаменеи: если Израиль продолжит действовать, никто не остановит мусульман

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что в том случае, если Израиль продолжит действовать, то мусульмане и силы сопротивления могут дойти до исступления. Об этом пишет РИА Новости.

Он обвинил Израиль в геноциде и потребовал суда над израильским руководством. По утверждению Хаменеи, политика государства контролируется США.

7 октября Израиль был подвергнут ракетной атаке из сектора Газа, после чего Армия обороны Израиля начала войсковую часть операции против ХАМАС. Кроме того, Израиль заявил о полной блокировке сектора Газа.