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Хаменеи: если Израиль продолжит действовать, никто не остановит мусульман

17 октября 2023 12:58
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что в том случае, если Израиль продолжит действовать, то мусульмане и силы сопротивления могут дойти до исступления. Об этом пишет РИА Новости.

Он обвинил Израиль в геноциде и потребовал суда над израильским руководством. По утверждению Хаменеи, политика государства контролируется США.

7 октября Израиль был подвергнут ракетной атаке из сектора Газа, после чего Армия обороны Израиля начала войсковую часть операции против ХАМАС. Кроме того, Израиль заявил о полной блокировке сектора Газа.

# Международная политика

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