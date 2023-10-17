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Полиция Бельгии: подозреваемый в теракте в Брюсселе умер от полученных ран

17 октября 2023 12:10
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Подозреваемый в причастности к теракту в Брюсселе умер от ран, полученных в ходе перестрелки. Об этом пишет РИА Новости. После ликвидации подозреваемого полиция Брюсселя все еще разыскивает двух человек, связанных с атакой на шведских футбольных болельщиков.

Во вторник вечером в центре Брюсселя произошел инцидент: неизвестный мужчина в оранжевой сигнальной жилетке с криками «Аллах Акбар» стрелял по людям в футболках сборной Швеции. Видео с инцидентом быстро распространилось по социальным сетям. На записи видно, как злоумышленник на мопеде подъехал, оставил свое средство и начал преследовать людей, делая одиночные выстрелы, предположительно из автомата Калашникова.

# Убийство

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