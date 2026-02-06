В Латвии у магазинов выстраиваются очереди за топливными гранулами

Этот ажиотаж – идеальная иллюстрация к зимней сказке по-латвийски, где власти заранее не озаботились обеспечением людей топливом. Ведь включить обогреватель – теперь роскошь. Цены на электричество в Прибалтике в первый самостоятельный январь подскочили в два раза.

Так, с наступлением морозов все, что могло гореть в печах, смели с полок за несколько дней. В связи с этим прибалтийские власти решили ввести лимиты на продажу гранул и брикетов. На руки покупателю отпускают не более 20-30 мешков пеллет. На дефиците, разумеется, нагрелись торговцы. Если в январе мешок брикетов стоил около пяти евро, то сейчас просят семь и больше. А поддон пеллет, который в конце года уходил за 180 евро, ныне оценивается в 300-350. Производители винят во всем нехватку сырья и сокращение мощностей.