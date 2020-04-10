Главы стран ЕАЭС договорились по видеосвязи обсудить меры реагирования на ситуацию с COVID-19

Главы стран-участниц ЕАЭС договорились обсудить меры реагирования на ситуацию с COVID-19. Заседание в формате видеоконференции запланировано на следующую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы стран-участниц ЕАЭС договорились обсудить меры реагирования на ситуацию с COVID-19. Заседание в формате видеоконференции запланировано на следующую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом стало известно 10 апреля во время общения в дистанционном формате руководителей правительств «пятерки». В этом вопросе необходима тесная координация действий, и механизмы объединения уже сегодня доказали свою действенность, заявил глава правительства России.
К слову, на территории России почти две трети регионов смягчили введенные для населения и бизнеса ограничения. В частности, был расширен список предприятий, которые могут продолжать работу, гражданам разрешили ездить на дачу и находиться там на самоизоляции.
Список стран, планирующих смягчить введенные из-за коронавируса карантинные меры, с каждым днем увеличивается. О возможном снятии части ограничений к концу месяца заявили в Лихтенштейне. А вот в Литве уже со следующей недели вернуться к работе разрешат некоторым видам бизнеса, однако с условием: соблюдать строгие правила безопасности.