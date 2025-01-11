Главу Еврокомиссии не пригласили на инаугурацию Трампа

США готовятся встречать гостей, которые 20 января станут свидетелями инаугурации Трампа. Все VIP-места на церемонию уже раскуплены. Зрители не пожалели 170 миллионов долларов – это суммарно – на то, чтобы посмотреть, как избранный президент будет вступать в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди приглашенных ожидаются и топовые политики коллективного Запада. Впрочем, заветное письмо досталось не всем. Республиканец обошел вниманием, в частности, главу Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен обиделась и не планирует ехать в Белый дом. В настоящей момент европолитик чувствует себя не очень хорошо. Она временно отказалась от выполнения своих обязанностей, остается дома и восстанавливается после пневмонии.

Не поедет в США и премьер Израиля. Нетаньяху здоров. Политик просто передумал, а вот по какой причине, не уточнил. Впрочем, он не единственный, кто поменял планы.

Получил приглашение от Трампа глава КНР Си Цзиньпин. Тем не менее лидер Китая посещать инаугурацию не собирается. Вместо себя он отправил некого высокопоставленного чиновника. Радость Трампа от вступления в должность, судя по всему, разделяют не все. Тем не менее релиз американского политического шоу это не отменяет. 20 января страна встретит нового лидера.