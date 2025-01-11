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Европа теряет привлекательность как место для ведения бизнеса

11 января 2025 13:40
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Европа теряет привлекательность как место для ведения бизнеса. Конкурентоспособность ЕС теперь в прошлом. Она падает из-за бюрократических барьеров и высоких цен на электроэнергию, которые теперь в два-три раза выше, чем в США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа теряет привлекательность как место для ведения бизнеса-2

Кроме того, согласно отчету ведущего информагентства, производительность в Европе тоже не радует. Во многом это связано с нехваткой рабочей силы и в особенности квалифицированных кадров. Компании и стартапы все чаще смотрят в сторону США, где условия для ведения бизнеса более привлекательные относительно европейских. Штаты переманили к себе перспективные фирмы, оставив ЕС без шанса на экономический рост.

# Кризис в ЕС

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