Илон Маск заявил, что мозговой имплант Neuralink вжили третьему человеку

Илон Маск объявил, что уже третьему человеку был поставлен мозговой имплант от Neuralink, и что все три импланта, вживленные людям, работают хорошо. В компании ожидают, что в этом году число пациентов с имплантами вырастет до 20-30 человек. Об этом пишет РИА Новости.
Первым таким пациентом стал 29-летний Ноланд Арбо, который парализован из-за травмы спинного мозга. Имплант позволяет ему управлять компьютером с помощью «силы мысли». Второй же пациент теперь может создавать 3D-объекты силой мысли.
Маск уверен, что в дальнейшем использование имплантатов мозга станет нормой жизни.