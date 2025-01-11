Илон Маск заявил, что мозговой имплант Neuralink вжили третьему человеку

Илон Маск объявил, что уже третьему человеку был поставлен мозговой имплант от Neuralink, и что все три импланта, вживленные людям, работают хорошо. В компании ожидают, что в этом году число пациентов с имплантами вырастет до 20-30 человек. Об этом пишет РИА Новости.