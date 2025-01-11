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Илон Маск заявил, что мозговой имплант Neuralink вжили третьему человеку

11 января 2025 14:13
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Илон Маск объявил, что уже третьему человеку был поставлен мозговой имплант от Neuralink, и что все три импланта, вживленные людям, работают хорошо. В компании ожидают, что в этом году число пациентов с имплантами вырастет до 20-30 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Илон Маск заявил, что мозговой имплант Neuralink вжили третьему человеку-1

Фото: pinterest

Первым таким пациентом стал 29-летний Ноланд Арбо, который парализован из-за травмы спинного мозга. Имплант позволяет ему управлять компьютером с помощью «силы мысли». Второй же пациент теперь может создавать 3D-объекты силой мысли.

Маск уверен, что в дальнейшем использование имплантатов мозга станет нормой жизни.

# Наука # Илон Маск

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