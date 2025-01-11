В Саксонии пытались сорвать съезд партии «Альтернатива для Германии»

Съезд партии «Альтернатива для Германии» пытались сорвать. Инцидент произошел в преддверии парламентских выборов, которые намечены в ФРГ на 23 февраля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель участников беспорядков – а их около пяти тысяч человек – отменить конференцию АдГ, на которой политики должны утвердить Алису Вайдель в качестве кандидата на пост канцлера Германии. Протестующие недовольны предложенным вариантом и настроены весьма решительно. Все закончилось столкновениями с полицией. Правоохранители подверглись нападению со стороны евроактивистов. Для их оттеснения применили водометы и перцовые баллончики.

О завершении акции говорить пока рано. Противников у партии немало. АдГ выступает за выход из ЕС. Придя к власти, обещает отменить участие страны в экономических санкциях против России и запретить размещение американских ракет средней дальности в ФРГ. Это очевидно идет вразрез с общеевропейским курсом. Полиция готовится к новым демонстрациям активистов. Съезд АдГ в Ризе продлится и 12 января.