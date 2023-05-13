Главком ВСУ Залужный: начальник Генштаба ВС РФ Герасимов очень сильный противник

Украинский главнокомандующий Валерий Залужный считает начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым противником, сообщает РИА Новости.

Залужный высказал уважение к Герасимову и его мнению как военного специалиста, добавив, что «постоянно читает» его. Он призвал военнослужащих Украины с уважением воспринимать российскую сторону и не смотреть на ее действия пренебрежительно, отмечая, что российские Вооруженные силы продолжают наносить урон.

Залужный отметил, что военная наука в РФ находится на высоком уровне развития.