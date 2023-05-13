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Spiegel: ФРГ поставит Украине дополнительное вооружение на сумму 2,7 млрд евро

13 мая 2023 08:57
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Германия намерена выделить Украине крупную военную поддержку на сумму около 2,7 миллиарда евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

В рамках данной помощи Украина получит 20 единиц БМП Marder, 30 единиц танков Leopard 1, около 200 дронов-разведчиков, самоходные зенитные установки Gepard, системы ПВО IRIS-T, боеприпасы для артиллерии и транспортные средства. Официальное заявление о выделении нового пакета помощи намечено на воскресенье, 14 мая, наряду с присуждением Владимиру Зеленскому премии Карла Великого, которая присуждается за вклад в объединение Европы.

# Оружие и боеприпасы # Владимир Зеленский

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