Spiegel: ФРГ поставит Украине дополнительное вооружение на сумму 2,7 млрд евро

Германия намерена выделить Украине крупную военную поддержку на сумму около 2,7 миллиарда евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

В рамках данной помощи Украина получит 20 единиц БМП Marder, 30 единиц танков Leopard 1, около 200 дронов-разведчиков, самоходные зенитные установки Gepard, системы ПВО IRIS-T, боеприпасы для артиллерии и транспортные средства. Официальное заявление о выделении нового пакета помощи намечено на воскресенье, 14 мая, наряду с присуждением Владимиру Зеленскому премии Карла Великого, которая присуждается за вклад в объединение Европы.