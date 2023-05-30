Глава Сербии призвал страны Запада отозвать албанских мэров с севера Косово

Сегодня глава государства провел ряд встреч: с послами России и Китая. А также обратился к нации. В своем заявлении сербский лидер возложил ответственность за конфликт на премьера Курти, который поставил себе целью устроить кровопролитие с вовлечением сил НАТО. Сейчас военнослужащие альянса продолжают дежурить у зданий администрации и ждут дополнительный батальон.

Сегодня в регионе уже прошли несколько акций протеста, но их можно назвать относительно мирными, если вспомнить недавние беспорядки. Накануне в столкновениях между сербами и полицейскими пострадали более 50 местных жителей и около 40 военных.