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Глава Сербии призвал страны Запада отозвать албанских мэров с севера Косово

30 мая 2023 20:15
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Вучич призвал страны Запада отозвать албанских мэров из муниципалитетов Косово и отвести полицейский спецназ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава Сербии призвал страны Запада отозвать албанских мэров с севера Косово-1

Сегодня глава государства провел ряд встреч: с послами России и Китая. А также обратился к нации. В своем заявлении сербский лидер возложил ответственность за конфликт на премьера Курти, который поставил себе целью устроить кровопролитие с вовлечением сил НАТО. Сейчас военнослужащие альянса продолжают дежурить у зданий администрации и ждут дополнительный батальон.  

Сегодня в регионе уже прошли несколько акций протеста, но их можно назвать относительно мирными, если вспомнить недавние беспорядки. Накануне в столкновениях между сербами и полицейскими пострадали более 50 местных жителей и около 40 военных.  

# Международная политика # Александр Вучич # Фотофакт

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