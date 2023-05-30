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Панда потеряла равновесие и вывалилась из ванны. Посмотрите на милого неуклюжего медведя

30 мая 2023 15:10
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Панда так увлеклась водными процедурами, что вывалилась из ванны

Панда потеряла равновесие и вывалилась из ванны. Посмотрите на милого неуклюжего медведя-1

Встречайте, звездная панда по имени Доу Бан. Она так увлеклась водными процедурами, что в ходе них попросту вывалилась из ванны. Все произошедшее показала платформа iPanda, которая круглосуточно ведет прямую трансляцию повседневной жизни панд в заповедниках на юго-западе Китая. В нашем случае все происходило в провинции Сычуань. Доу Бан родилась там в июле 2020 года. Она дочь вернувшегося из-за границы Бао Бао, который родился в Национальном зоопарке в Вашингтоне и вернулся домой в Китай в 2017 году.  

Как выглядит нерест кораллов? Вот уникальные кадры с японского побережья  

Панда потеряла равновесие и вывалилась из ванны. Посмотрите на милого неуклюжего медведя-4

И еще уникальные кадры, но из подводной жизни у побережья Японии. Так выглядит нерест кораллов. Согласитесь, сплошное завораживание. Большая часть Окинавы окаймлена коралловыми рифами, которые обычно нерестятся только один раз в год в течение короткого промежутка времени: от нескольких дней до недели, одновременно выпуская в океан снежную бурю из крошечных яйцеклеток и сперматозоидов, также известных как гаметы.  

Душ для слонов и бассейн для тигров. Вот как спасают животных от жары в Индии  

Панда потеряла равновесие и вывалилась из ванны. Посмотрите на милого неуклюжего медведя-7

Слонам устраивают душ, а тигры при виде воды с разбега прыгают в бассейн. Так переносят жару, казалась бы, привыкшие к изнуряющей индийской жаре животные в Мумбайском зоопарке. Нынешняя весна стала настоящим испытанием для Южной и Восточной Азии. Температура воздуха там просто зашкаливала. Все это последствия изменения климата. В некоторых частях Индии и Бангладеша, а также в Таиланде и Лаосе индекс жары был близок к «чрезвычайно опасному» уровню: +54 °C. С учетом влажности это представляет значительный риск для здоровья.  

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